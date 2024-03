Begge nyhetsbyråene siterer én tjenesteperson på opplysningene, men det er uklart om det er snakk om samme menneske.

Turen til Det hvite hus blir Erdogans første i Bidens tid som president. Forrige tur til Washington var i 2019, da han møtte Donald Trump, og Ankara har forsøkt å få på plass et møte siden Bidens valgseier i 2020.

Forholdet mellom de to Nato-landene har vært anstrengt i lang tid, men den tyrkiske godkjenningen av Sveriges Nato-søknad, som kom etter 20 måneder med frustrasjon i Washington, har bedret det noe.

Likevel er det stadig flere stridstemaer, blant annet om Nord-Syria, der amerikanske styrker samarbeider med kurdiske styrker som Tyrkia anser som terrorister. USA har også presset Tyrkia for å gjøre mer for å hindre at ting som brukes i krigføringen mot Ukraina, når Russland.

Den tyrkiske tjenestepersonen sier til Reuters at Erdogan-rådgiver og etterretningstopp Ibrahim Kalin skal møte kongressrepresentanter for samtaler om det planlagte besøket og andre saker.

Analytikere tror at Biden og Erdogan også vil diskutere krigen på Gazastripen, der Erdogan er svært kritisk til Israels krigføring, og også kjøp og salg av forsvarsmateriale.