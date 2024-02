Det var talsmann Dmitrij Peskov som kom med denne opplysningen mandag.

– Presidenten har en full og omfattende dagsordenen fram til valget. Erdogan er også svært opptatt i denne perioden, sa Peskov, ifølge Interfax.

Han forsikret at forberedelsene til møtet går som planlagt. Det blir første gang Putin besøker et Nato-land etter invasjonen i Ukraina i februar 2022. Putin har en arrestordre fra Den internasjonale straffedomstolen hengende over seg, og han reiser for tiden sjelden utenlands.

Valget i Russland blir holdt 17. mars. Det er ventet at Putin vil få ytterligere seks år som Russlands president.

Putin og Erdogan snakket sammen over telefon mandag, der anledningen var den tyrkiske presidentens 70-årsdag. Den russiske presidenten benyttet anledningen til å rose Erdogan for hans arbeid for tyrkisk-russiske forbindelser, heter det i en uttalelse fra Kreml.