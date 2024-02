– Vi har gjort denne reisen sammen, understreket Kristersson på spørsmål om hvorvidt det er hans eller forgjengeren Magdalena Anderssons navn som kommer til å stå i historiebøkene.

Statsministeren kaller det en god dag for «Sverige og Sveriges sikkerhet,» og la på mandagens pressekonferanse til at han kommer til å huske telefonen fra Sveriges ambassadør i Budapest. Hun hadde fulgt debatten i Ungarns nasjonalforsamling, den siste som ikke hadde godkjent medlemskapet.

– Vi forlater 200 års nøytralitet og alliansefrihet. Det er et stort skritt, men et naturlig steg. Vi kommer hjem til et stort antall demokratiers samarbeid for fred og frihet, sier Kristersson.

Han la til at Sverige går inn i Nato for «bedre å forsvare alt vi er og alt vi tror på.» Og så den historiske linjen:

– For første gang på 500 år har Norden et felles forsvar, sa Kristersson.

Kalmarunionen mellom Danmark, Norge og Sverige tok slutt i 1521.