– Vi undersøker en hendelse som ble rapportert inn til oss angående den nederlandske artisten. Han vil inntil videre ikke delta på prøvene, opplyser arrangørene i den europeiske kringkastingsunionen EBU.

Klein dukket ikke opp som planlagt til den første generalprøven før lørdagens finale, som pågår fredag ettermiddag

Nederland var satt opp til å være nummer fem i finalen. Da det var hans tur på generalprøven, ble han hoppet over.

Joost var til stede i starten av prøven, da alle artistene ble introdusert.

Det er ikke kjent hvilken hendelse EBU nå undersøker. Den nederlandske avisen Telegraaf skriver at det har gått rykter om at Klein ønsket å komme med en uttalelse fra scenen, men fikk nei av EBU.

– Dette har ikke blitt bekreftet, skriver avisen.

Det har også vært spekulasjoner knyttet til Kleins oppførsel under pressekonferansen etter torsdagens semifinale. Da hadde han blant annet et flagg over hodet, og engasjerte seg for at israelske Eden Golan skulle svare på et betent spørsmål.