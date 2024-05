Under rettssaken ble det vist en video av den tidligere ministeren hvor han angivelig skal ha sparket og slått sin 31 år gamle kone, samtidig som han dro henne i håret.

Senere ble kona funnet død. Bishimbayev har nektet straffskyld, han hevder at kona døde av selvforskyldte skader.

Bishimbayev var næringsminister i et drøyt halvår fra mai til desember i 2016. Tidligere er han dømt til ti års fengsel for bestikkelse, men ble løslatt etter tre års soning.

Vold i nære relasjoner er et stort problem i Kasakhstan. Offisiell statistikk viser at én av seks kasakhstanske kvinner oppgir å ha blitt utsatt for vold av sin mannlige partner.