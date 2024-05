Det er ingen medaljebehengt kriger, men en økonom og en teknokrat som blir ny forsvarsminister midt i en utmattende krig. Forgjengeren Sergej Sjojgu ble kastet etter en korrupsjonsskandale som involverte viseminister Timur Ivanov.

Belousov har lenge vært regnet som en av Putins nærmeste og mest innflytelsesrike rådgivere i spørsmål som har med innenlandsk økonomi å gjøre.

65-åringens overgang til forsvarsdepartementet antyder at Kremls forståelse av hvordan de skal klare å slå Ukraina, har endret seg. Nå handler det tilsynelatende om å bruke mer penger en Ukraina – og samtidig være mer utholdende enn Vesten.

Dårlig nytt for Vesten

– For Vesten er utnevnelsen av Belousov dårlig nytt. Det signaliserer overgangen til en utmattelseskrig. Hovedmålet er å trette ut fienden og forårsake utmattelse og splid hos fiendens allierte, sier den uavhengige russiske analytikeren Konstantin Kalatjsev til AFP.

Det er tvilsomt at Belousov vil ha stor innflytelse på militære beslutninger, ifølge nyhetsbyrået.

Isteden vil han ta ansvar for de svimlende summene Moskva bruker på alt fra raketter, stridsvogner, ammunisjon og lønn til soldatene i Ukraina-krigen.

– Jeg vil håndtere overdrevent byråkrati, uttalte Belousov da han ble nominert som forsvarsminister av Russlands president Vladimir Putin.

Skal foregripe fienden

65-åringen varsler at det viktigste målet for Russland er å vinne på slagmarken i Ukraina med minst mulig tap av russiske soldater.

– Fienden lærer raskt. Med bruken av ny teknologi endrer situasjonen seg bokstavelig talt hver eneste uke. Vi er ikke her for bare for å lære, men å foregripe fienden, sier Belousov ifølge nyhetsbyrået Reuters.

Han understreker viktigheten av at de russiske soldatene har det beste og mest moderne utstyret, som droner, kommunikasjonsutstyr og nok ammunisjon. Ifølge den nye forsvarsministeren er det imidlertid ikke behov for en ny massemobilisering.

Flere hundre tusen russere rømte landet da Putin innkalte 300.000 reservister til innsats i Ukraina i 2022.

Betrodd rådgiver i mange år

Belousov fikk en utmerkelse da han i 1981 ble uteksaminert fra økonomifakultetet ved Moskva Statsuniversitet.

Under Putins to første presidentperioder var han ekstern rådgiver for flere statsministre. 65-åringen inngikk i Putins økonomiske stab i de fire årene Putin var statsminister fra 2008 til 2012.

Belousov var i åtte år rådgiver for presidenten etter å ha vært økonomiminister i 2012–2013. Han steppet inn som visestatsminister da Mikhail Misjustin fikk korona i 2020. Andrej Belousov har hatt oppgaven med å beskytte den russiske økonomien fra virkningene av sanksjonene.

Som første visestatsminister presset han på for en aggressiv økning av offentlige utgifter for å styrke våpenproduksjonen og svekke virkningen av de vestlige sanksjonene. Militærutgiftene i Russland har vokst til 7 prosent av bruttonasjonalprodukt i år.

Rette mann akkurat nå

Kreml understreker at Belousovs bakgrunn gjør ham til den rette mann til å overta forsvarsdepartementet akkurat nå.

– Det er den som er mest åpen for innovasjon som vinner på slagmarken. Det er veldig viktig å tilpasse økonomien i sikkerhetssektoren med totaløkonomien for hele landet, sier Putins talsmann Dmitrij Peskov ifølge flere russiske statlige nyhetsbyråer.

Et annet tegn på at Belousov neppe kommer til å ta militære beslutninger, er at sjefen for generalstaben, Valerij Gerasimov, blir værende i sin stilling.

Men utnevnelsen av den nye forsvarsministeren antyder en økende tro i Moskva på at en seier over Ukraina kan bli avgjort langt fra fronten, påpeker AFP.

– Det er en ironisk logikk i dette. Sterkest er den som kan kombinere krigen og økonomien på den mest komfortable måten, sier den russiske militærbloggeren Alexander Sladkov.