Møtet skjedde på Macrons kontor i Élyséepalasset i Paris.

– Vi diskuterte norsk-fransk samarbeid, situasjonen i Ukraina, forberedelse av Nato-toppmøtet i juli og situasjonen i Midtøsten. Det var en god diskusjon der vi fulgte opp samtaler vi har hatt ved tidligere anledninger, sier Jonas Gahr Støre i en pressemelding.

Støre deltok også på et fellesmøte om ren matlaging, et initiativ som skal gi flere familier i utviklingsland tilgang til rene og trygge kokeovner framfor å tilberede mat over åpen ild.

– Flere forpliktet seg til framdrift for dette initiativet, som skal bidra til bedre helse for millioner av mennesker, mindre klimautslipp og redusert avskoging. De uttrykte også takknemlighet for Norges bidrag som vi annonserte her i dag, sier Støre.