Det er første gang at en tjenestegjørende syrisk offiser stilles for retten for påståtte krigsforbrytelser. En av de tiltalte, Ali Mamlouk, jobber som sikkerhetsrådgiver for Syrias president Bashar al-Assad. De to andre er tidligere ledere i det syriske luftforsvarets etterretningstjeneste.

Saken dreier seg om forsvinningen og det påfølgende dødsfallet til fransk-syriske Mazen Dabbagh og hans sønn Patrick, som ble pågrepet av etterretningstjenesten i november 2013. De døde i varetekt.

Ingen av de tre tiltalte er til stede i retten. Den syriske regjeringen, Assad og landets allierte Russland har avvist anklager om massedrap og tortur under borgerkrigen i landet, som FN sier har krevd hundretusener av menneskeliv.