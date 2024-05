Vitner forteller om luftangrep, artilleriild og skyting med maskingevær i kampene som har pågått siden fredag. En flere timer lang strid førte til at rundt 850 personer måtte forlate sine hjem, ifølge FN.

FN-kilden sier de har fått vite at minst 27 er drept, men understreker at det er snakk om ubekreftede meldinger. Byen har ikke lenger kommunikasjonslinjer til verden utenfor, og det er vanskelig for helsepersonell og menneskerettsgrupper å få nyheter ut.

En beboer forteller til nyhetsbyrået AFP at det pågår luftangrep og artilleribeskytning, og det brenner i hus i byen.

El Fasher, som er provinshovedstaden i Nord-Darfur, har i flere uker vært beleiret av RSF-militsen. FN har beskrevet den humanitære situasjonen i byen som katastrofal. Det er stor bekymring for hva som vil skje hvis RSF rykker inn.

Før krigen hadde El-Fasher knapt 300.000 innbyggere. Nå bor det også en halv million internflyktninger i byen, der situasjonen var relativt fredelig fram til midten av april.