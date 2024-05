– Det er en ripe i lakken for Australias rykte at noen av dets soldater har blitt anklaget for krigsforbrytelser i Afghanistan. Likevel er den første som blir dømt i anledning disse sakene, varsleren og ikke de det virkelig gjelder, sier Human Rights Watchs australske direktør, Daniela Gavshon.

McBride jobbet som advokat for det australske forsvaret. Han erkjente under rettssaken straffskyld på tre punkter, blant annet tyveri og å ha delt hemmeligstemplede dokumenter til pressen.

Tirsdag ble han dømt til fem år og åtte måneder i fengsel, hvorav to år og tre måneder er ubetinget, før han kan prøveløslates.

Ble TV-serie

Dokumentene som advokaten delte med pressen, ledet til en TV-serie om australske spesialsoldater som angivelig drepte ubevæpnede sivile og barn i Afghanistan i 2013.

Anklagene fremstilt i TV-serien fikk bein å gå på da det australske militæret la fram en rapport som beviste at australske soldater hadde begått krigsforbrytelser. Beviselig ble 39 afghanske fanger, bønder og sivile drept urettmessig.

Selv har McBride uttalt at han trodde lekkingen av dokumenter kunne forsvares med at det var i offentlighetens interesse, noe dommeren i saken kontant avviste.

Den tidligere advokaten risikerte livstid i fengsel, men selv om 60-åringen slapp unna livstidsdommen, har hans advokat, Mark Davis, sagt at de planlegger å anke straffen.

Flere anklaget etter avsløringene

Det australske politiet jobber for tiden sammen med spesialetterforskere for avdekke lovbrudd begått av australske soldater i Afghanistan mellom 2005 og 2016. Arbeidet har foreløpig ledet til et par anklager. I fjor ble en veteran siktet for å ha drept en ubevæpnet mann i en åker i 2012.

Likevel var McBride den første som ble dømt i denne saken, noe som har skapt debatt i Australia.

– David McBrides fengselsdom bygger opp under det faktum at varslere ikke er beskyttet av australsk lov. Det kommer til å virke avskrekkende overfor andre som kunne vært villige til å ta risikoen det er å dele informasjon, for å presse på for åpenhet og ansvarlighet, hjørnesteiner i et demokrati, sier Gavshon i Human Rights Watch.