Den libertarianske presidenten Javier Milei har varslet og satt inn en rekke drastiske tiltak for å få kontroll på landets økonomi og den galopperende prisveksten.

Fredag, var turen kommet til prisene på Sør-Amerikas eldste T-banesystem. Pendlere og andre som torsdag hadde betalt 125 pesos for en enkeltbillett, måtte fredag ut med 574 pesos – tilsvarende snaut 7 kroner. En prisøkning på 360 prosent svir for argentinere som allerede er inne i en levekostnadskrise.

– Det er klart at det påvirker meg, fordi det betyr at mer penger forsvinner fra lønnen in hver dag, men det verste er at det ikke er noen investeringer i tjenesten, sier 35 år gamle Sofia Acosta.

– Vi pendler under elendige forhold med trengsel og forsinkelser, og nå må vi betale mer.

President Milei kutter offentlige utgifter til alt fra statlige bedrifter til subsidier som en del av et radikalt eksperiment med frie markedskrefter i et forsøk på å få bukt med hyperinflasjonen og bygge opp tilliten hos internasjonale investorer.

I april lå inflasjonen på 8,8 prosent, første gang på et halvt år der prisene økte mindre enn 10 prosent i løpet av en måned. På årsbasis er inflasjonen imidlertid fortsatt skyhøy – det offisielle tallet er nå 289 prosent – noe som har gjort livet vanskeligere for vanlige argentinere mens økonomien er inne i en resesjon.