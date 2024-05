– Den nye militære aktiviteten i Rafah gjør meg svært urolig og trist. Stengingen av grenseovergangene Rafah og Kerem Shalom er spesielt ødeleggende i en allerede svært vanskelig humanitær situasjon. De må gjenåpnes øyeblikkelig, sa Guterres til pressen tirsdag.

Han ber både Israel og Hamas vise politisk mot og gjøre alt de kan for å finne en forhandlingsløsning. Han retter også en særlig oppfordring til Israel om å delta konstruktivt i de pågående forhandlingene.

Et fullskala angrep på Rafah kommer til å «velte nødhjelpsarbeidet for et folk som opplever svært vanskelige humanitære kår mens sulten blir stadig mer tydelig», advarer FN-sjefen.

Rafah har de siste månedene huset over en million internflyktninger som følge av at israelske bakkestyrker har rykket inn i andre deler av Gaza, og fordi hjemstedene deres og infrastrukturen i andre deler av Gaza ligger i grus.