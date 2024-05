– Jeg har alltid likt å reise med kollektivtransport. Det er en måte å være blant vanlige folk på, føle deres varme og deres bekymringer, sier den 87 år gamle paven i et intervju med Freccia, et månedlig magasin som gis ut på italienske tog.

Den argentinske geistlige forteller at han som ung gutt reiste med toget hver dag, mellom distriktene Flores og Floresta i Buenos Aires.

– I dag er det noe av det jeg savner mest, sier Paven.

Pave Frans har dårlig helse, sitter ofte i rullestol og forlater sjeldent Vatikanet. Han reiser ofte til avtaler i Roma i bil, men i forrige uke reiste han til Venezia med helikopter.

For lengre reiser har han ofte benyttet seg av et eget fly som opereres av det italienske selskapet ITA. Paven er også kjent for å bli kjørt rundt Petersplassen i åpen bil.