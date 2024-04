Onsdag ble det kjent at en domstol i Madrid har besluttet at Gómez skal etterforskes for korrupsjon. Hun etterforskes også for ulovlig påvirkning, går det fram av en kort kunngjøring fra domstolen.

Etterforskningen ble innledet 16. april og er for øvrig hemmeligstemplet, heter det videre.

Kunngjøringen kom etter at nettavisen El Confidencial knyttet Begona Gómez til flere selskap som har mottatt tilskudd og offentlige kontrakter fra ektemannens regjering.

Sánchez sa onsdag at han vurderte å trekke seg etter nyheten om etterforskningen.