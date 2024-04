Ria, et annet statlig, russisk nyhetsbyrå, siterer Belarus' president Aleksandr Lukasjenko på at opposisjonen i landet forsøker å kapre et distrikt vest i landet. Han mener også at de kommer til å be Nato om å sende styrker.

Litauens militære har ikke gjennomført, og kommer heller ikke til å gjennomføre, noen fiendtlige aksjoner mot andre land, sier en talsperson til Reuters.

Lukasjenko har styrt Belarus med hard hånd siden 1994 og er en av Russlands president Vladimir Putins nærmeste allierte. Russiske styrker utplassert i Belarus tok seg over grensen til Ukraina i begynnelsen av krigen, men belarusiske styrker skal ikke ha deltatt i invasjonen.

Russland har også utstasjonert taktiske kortdistanse-atomvåpen i Belarus, noe Lukasjenko har sagt skal avskrekke nabolandet og Nato-medlemmet Polen.