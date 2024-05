I den gullbelagte robåten «Vasaorden» ble det nye danske kongeparet rodd til Skeppsbron i hjertet av den svenske hovedstaden. Der ble de tatt imot av kong Carl Gustaf og dronning Silvia.

Flere tilskuere hadde møtt opp med danske flagg for å se kong Frederik og dronning Mary ankomme sammen med den svenske kronprinsessen Victoria og hennes mann prins Daniel.

Også svenske prinsesse Estelle (12) og prins Oscar (8) viftet med danske flagg til de oppmøtte. Det danske kongeparet er deres faddere.

Første statsbesøk som konge

Statsbesøket, som er det første kong Frederik gjennomfører som konge av Danmark, skal markere det historiske båndet mellom Sverige og Danmark.

Sammen med kong Carl Gustaf inspiserte han et grenaderkompani fra den svenske livgarden ved ankomst, imens de to dronningene sto og så på. Sammen dro de deretter opp til det svenske slottet.

Statsbesøket varer i to dager, og det danske kongeparet skal delta på en rekke arrangementer i Stockholm.

Skal også til Norge

Senere i mai skal kong Frederik og dronning Mary også på statsbesøk til Norge.

Reisene er en del av en kongelig tradisjon fra 1947, der nye skandinaviske kongepar drar på tur til sine skandinaviske naboer for å presentere seg selv i sin nye rolle.

Kong Frederik overtok tronen fra sin mor dronning Margrethe 15. januar i år, etter at hun i sin nyttårstale sjokkerte Danmark med nyheten om at hun ville abdisere på dagen 52 år etter at hun ble kronet til dronning.