Oppblussingen førte til at brannvesenet innførte fast bemanning på stedet fra klokken 1 tirsdag, opplyser operasjonsleder Kristian Levy til Ritzau. Han understreket at det ikke har utviklet seg til flammer på noe tidspunkt.

Det var blant annet glør i en trebjelke som er knyttet til den delen av Børsen som er minst berørt av brannen.

Mandag kveld ble det opplyst at alle brannmannskaper var trukket tilbake, men at en vakt hver fjerde time ville sjekke at alt var i orden.

Den 400 år gamle bygningen Børsen begynte å brenne i forrige uke, og deler av bygget er utbrent. Brannårsaken er ikke kjent.