De elleve var utpekt som Arizonas republikanske valgmenn og møttes i delstatshovedstaden Phoenix 14. desember 2020. Der signerte de en erklæring om at de var rettmessig oppnevnt og kvalifisert og hevdet at Donald Trump vant presidentvalget i delstaten. Dokumentet ble sendt til Kongressen og til nasjonalarkivet, der man valgte å se bort fra det.

Sannheten var at Joe Biden vant delstaten med 49,36 prosent av stemmene, mot 49,06 prosent for Trump. Drøyt halvannen prosent gikk til andre kandidater. Dette var det nest jevneste delstatsresultatet – drøyt 10000 av totalt 3,39 millioner stemmer skilte de to rivalene – og sikret Biden elleve valgmannsstemmer.

De elleve som nå er tiltalt sto bak ett av de åtte søksmålene som utfordret valgresultatet. Kort tid etter at søksmålet ble avvist, signerte de den uriktige erklæringen.

Ytterligere sju personer er omfattet av storjuryens tiltale, men navnene deres er foreløpig ikke offentliggjort. Delstatens riksadvokat sier det vil skje etter hvert som tiltalen er forkynt for dem.

Arizona er den fjerde delstaten der det tas ut til tale mot såkalte falske valgmenn etter forsøk på å undergrave valgresultatet for snaut fore år siden.