Han peker dessuten på tautrekkingen mellom ulike politiske fraksjoner internt i Israel.

– I Israel er det et veldig press nå om at de må svare, sier Selvik, som er ansatt ved Norsk utenrikspolitisk institutt (Nupi).

Samtidig har USAs president Joe Biden sagt tydelig ifra om at han ikke ønsker noen ny opptrapping.

USA hjalp til med å forsvare Israel da landet for første gang ble utsatt for et direkte iransk angrep i helgen. Iran sendte av gårde flere hundre raketter og droner, men nesten alle ble skutt ned.

Jente truffet

Så langt er det bare meldt om én person som ble alvorlig såret i Irans angrep: En sju år gammel beduinjente som ble truffet i hodet av en bit av et prosjektil i Negev-ørkenen sør i Israel.

Myndighetene i Iran sier rakett- og droneangrepet var gjengjeldelse for luftangrepet på en av bygningene til Irans ambassade i Syria 1. april. To generaler og flere andre medlemmer av Irans Revolusjonsgarde ble drept.

Israel antas å ha stått bak dette angrepet, og Selvik tror ikke det er noen tvil om at det stemmer.

Han peker på at Israel hadde trappet opp angrep på iransk-tilknyttede mål i Syria siden årsskiftet.

– Må tenke seg om

Hadde Israels statsminister Benjamin Netanyahu hatt frie tøyler, tror Selvik at Israel nå ville kommet med en kraftfull militær respons.

Samtidig var Irans angrep en påminnelse om hvor viktig det er for Israel å ha USA og andre vestlige land på sin side. Også Storbritannia, Frankrike og Jordan hjalp til med å forsvare Israel.

– Netanyahu må tenke seg om både to og tre ganger før han tar en avgjørelse, sier Selvik til NTB.

I tillegg til USA har også Storbritannia og Frankrike sagt at de ikke ønsker noen ytterligere eskalering mellom Israel og Iran.

Balansegang

Så langt har Iran sagt at de ikke vil angripe igjen, så sant Israel holder seg i ro.

Mona Yacoubian ved U.S. Institute of Peace mener Iran balanserte ulike hensyn med sitt angrep. De kom med en svært synlig gjengjeldelse for angrepet i Syria, uten å provosere fram et israelsk motangrep – i alle fall ikke så langt.

– Både Iran og Israel er på dette punktet i stand til å erklære seier og ta et skritt tilbake fra stupet. Særlig siden ingen israelske sivile ble drept, sier Yacoubian til nyhetsbyrået AP.

Iran advarte flere av nabolandene flere dager før de iverksatte sitt angrep. De hevder de også advarte USA, men dette avvises av amerikanske myndigheter.

Direktør Maha Yahya ved tankesmia Carnegie Middle East Center tror Iran visste at deres raketter og droner kom til å bli skutt ned.

– Ønsker ikke krig

Selvik peker på at Israel den siste tiden har fått mer og mer kritikk for sin krigføring på Gazastripen.

Etter det iranske angrepet har Israel i stedet fått mer sympati. I den forstand mener Selvik at rakett- og droneangrepet nærmest kom som en gavepakke.

– Det kan være en grunn for Israel til å holde litt igjen.

Ifølge Selvik har det lenge vært tydelig at Iran ikke har hatt noe ønske om en konvensjonell krig mot Israel eller USA. Dette har gjort det mulig for Israel å trappe opp angrep mot iransk-tilknyttede mål, blant annet i Syria.

Iran har på sin side støttet væpnede antiisraelske grupper i flere land, blant dem Hamas på Gazastripen.

– Endrer spillereglene

Med helgens angrep mener Selvik at Iran forsøker å endre spillereglene i konflikten med Israel.

Etter mange år med «skyggekrig» signaliserer Iran nå at de er villige til å gjengjelde israelske angrep med angrep direkte mot Israel.

I angrepet på ambassadebygget i Syria var det ikke bare ledere for Irans Revolusjonsgarde som ble drept. Til sammen 14 medlemmer av væpnede eller militære grupper samt en sivil kvinne og hennes sønn mistet livet, ifølge eksilgruppen Syrian Observatory for Human Rights.

I Israel er den sju år gamle jenta som ble rammet av Irans angrep, innlagt på intensivavdeling på sykehus. Ifølge nyhetsbyrået AFP ble hun truffet av et prosjektil-bit som gitt tvers gjennom blikktaket på familiens hus i landsbyen Al Fura.