De to mennene, på henholdsvis 32 og 29 år, vil møte i retten fredag denne uken. 29-åringen jobbet i Parlamentet og ble pågrepet i fjor.

– Dette har vært en ytterst komplisert etterforskning av det som er svært alvorlige beskyldninger, sier Dominic Muphy. Han er leder for antiterrorgruppen ved Metropolitan Police.

Det har vært en økende uro i Storbritannia for Kinas angivelige spionasjevirksomhet, særlig etter avsløringen i fjor om at en konsulent tilknyttet Parlamentet var blitt arrestert, mistenkt for nettopp spionasje til fordel for Kina.

Regjeringen sa den gang at kinesiske spioner ser seg ut personer som sitter i viktige informasjoner på områdene politikk, forsvar og næringsliv.