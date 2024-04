Støttepakkene kommer som en del av fire forskjellige forslag som skal legges fram, og et av dem vil også inkludere ytterligere sanksjoner mot Russland og Iran.

Det opplyser Johnson selv i et intervju med Fox News.

Forslagene, som også skal omfatte hjelp til Taiwan og USAs allierte i Indo-Stillehavet, kan komme til å bli stemt over allerede fredag. Det er mer enn to måneder etter at Senatet vedtok et forslag som gir ytterligere bistand til Ukraina og Israel.

Pakken, som allerede er vedtatt i Senatet, har en samlet ramme på 95 milliarder dollar, i overkant av 1000 milliarder kroner.

– Vi kommer ikke til å stemme over Senatets hjelpepakke i dens nåværende form, men vi skal stemme separat over hvert av disse formålene i fire ulike deler, sa Johnson natt til tirsdag.

Ifølge det Johnson sa til Fox News tirsdag inkluderer forslagene også å beslaglegge formuene til det han kaller korrupte russiske oligarker.

Hvor mye penger som skal innvilges, er ikke bestemt, ifølge Johnson.