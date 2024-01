Avtalen med Somaliland sikrer Etiopia adgang til Rødehavet og ble undertegnet av Somalilands president Muse Bihi Abdi og Etiopias statsminister Abiy Ahmed mandag.

Somalias statsminister Hamza Abdi Barre hevder avtalen en krenkelse av landets suverenitet og sier at regjeringen i Mogadishu vil ta alle juridiske midler i bruk for å få slått en strek over den.

Somalia ber nå FN, Den afrikanske union (AU), Den arabiske liga og den regionale samarbeidsorganisasjonen Igad om støtte.

– Somaliland er i henhold til Somalias grunnlov en del av Somalia og vi ser derfor på denne avtalen som en klar krenkelse av vår suverenitet og enhet, sier Barre.