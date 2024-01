Han frykter at Ukraina kan tape krigen, skriver Klassekampen.

– Skal du ha slutt på denne krigen, må du bruke muskler. Det viktige nå er at offensiven blir avsluttet, slik at Ukraina ikke blir lagt i grus. Putin og Zelenskyj er ikke villige til å forhandle om fred, det vil ikke skje. Om USA angriper russiske styrker inne i Ukraina, tror jeg de vil bli mer defensive, sier Tybring-Gjedde til avisa.

Han er utenrikspolitisk talsperson for Frp. Stortingspolitikeren frykter ikke atomkrig, men tror USA kan presse Russland til fredssamtaler. Han sier det er viktig at USA i så fall handler alene og at et kollektivt angrep fra Nato kan få uante konsekvenser.

Tybring-Gjedde mener USA kan bruke ubåter, skip og krysserraketter til å angripe russiske styrker i Ukraina. Han sier den siste tidens eskalering i angrep er farlig, også for Norge.