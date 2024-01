– Hizb ut-Tahrir er en antisemittisk organisasjon som aktivt fremmer og oppmuntrer til terrorisme, inkludert gjennom å hylle og feire de forferdelige angrepene 7. oktober, sier innenriksminister James Cleverly, med henvisning til Hamas-angrepet mot Israel.

Hizb ut-Tahrir er en sunnimuslimsk islamistisk politisk gruppe med opprinnelse i Jerusalem. Den opererer i 32 land og har hovedkontor i Libanon. Det langsiktige målet deres er å etablere et kalifat styrt under islamsk lov, ifølge det britiske innenriksdepartementet. Fra før er gruppen forbudt i blant annet Tyskland og Egypt.

At gruppen erklæres som en terrororganisasjon i Storbritannia, betyr at det vil være straffbart å tilhøre eller fremme gruppen, arrangere møter for dem eller bære logoen offentlig. Erklæringen gjelder fra 19. januar dersom Parlamentet stemmer for.