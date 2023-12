– På dette klimatoppmøtet skal vi prøve noe som aldri er blitt gjort før. Noe historisk. Deler av dette går ut på å inkludere fossile energikilder i teksten. Hvis vi kan, så vil det bli historisk, sa han til journalister tirsdag.

Han sa at det gjenstår mange uløste saker i forhandlingene etter at et utkast til sluttdokument utløste sterke negative reaksjoner mandag.

– Vi regnet med at mange kom til å si at teksten ikke fullt ut tok hensyn til bekymringer. Teksten vi sendte ut, var et utgangspunkt. Da vi sendte den ut, visste vi at meningene kom til å være polariserte. Men vi var ikke kjent med landenes røde linjer. Nå har vi inntatt et ståsted der vi kan lage et nytt utkast, sa Suwaidi.

– Det er viktig at vi bruker korrekt språk når det gjelder fossile energikilder. Vi har sagt at vi mener begrepet bør være del av dette. Vi prøver nå å finne en balansert utvei, og vi håper å kunne legge fram en tekst som folk kan stille seg bak. Folk bør lese teksten som en helhetlig pakke, sa han videre.