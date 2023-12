Knivstikkingen skjedde sent lørdag kveld rundt Quai de Grenelle ved Seinen i sentrum i den franske hovedstaden. Innenriksminister Gérald Darmanin skrev på X , tidligere Twitter, klokken 22.26 lørdag kveld at det var tilfeldig forbipasserende som ble angrepet.

Tilstanden for den sårede er ukjent, men vedkommende får behandling, opplyses det.

Den antatte gjerningsmannen er pågrepet. Like før pågripelsen ropte han «Allahu akbar» («Gud er størst»), ifølge en politikilde som nyhetsbyrået AFP har snakket med.

Den pågrepne mannen er født i Frankrike og er fransk statsborger, ifølge politikilden, som også sier at mannen har psykiske lidelser og er kjent for radikal islamisme. Politikilden opplyser videre at den pågrepne sa at han ikke tåler at muslimer blir drept rundt om i verden.

Tidligere lørdag ble det arrangert en propalestinsk demonstrasjon i Paris.