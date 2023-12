For at en resolusjon skal bli vedtatt i Sikkerhetsrådet må den støttes av minst ni medlemsland. I tillegg kreves det at ingen av de fem vetomaktene – USA, Russland, Kina, Frankrike og Storbritannia – legger ned veto.

Sikkerhetsrådet har møttes en rekke ganger siden 7. oktober for å diskutere Gaza. Først 15. november vedtok rådet en resolusjon som oppfordret til «utvidede humanitære pauser» i kampene. Da unnlot alle vetomaktene å stemme.

En midlertidig våpenhvile for å beskytte sivile og tilrettelegge for løslatelse av gisler ble innført for fire dager fra 24. november etter mekling fra Qatar. Våpenhvilen ble forlenget i tre dager, men brøt sammen 30. november.

Over 100 israelske gisler og over 200 palestinske fanger ble sluppet fri. Siden har Israel trappet opp luftangrepene og utvidet bakkeoffensiven sørover.