– Vi har personer vi er interessert i, men etterforskningen pågår fortsatt. Av hensyn til etterforskningen ønsker vi ikke å gå ut med noen navn, sier den regionale politimesteren, Allan Nobleza.

I tillegg til at minst fire personer ble drept, ble 50 såret i eksplosjonen, som skjedde under en katolsk messe på et universitet i byen Marawi på Filippinene, opplyser myndighetene.

IS tok i en erklæring lagt ut på Telegram på seg ansvaret for bombeangrepet, som de sa var rettet mot en større gruppe kristne.

Eksplosjonen skjedde etter at luftforsvaret i landet fredag gjennomførte et angrep der elleve islamistiske opprørere ble drept på øya Mindanao.

Nobleza sier politiet etterforsker om søndagens angrep er koblet til fredagens luftangrep.