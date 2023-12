Nyhetsbyrået siterer sikkerhets- og nødhjelpskilder.

Rafah har vært det eneste inngangspunktet for humanitær nødhjelp. Leveransene startet opp 21. oktober, to uker etter at krigen mellom Israel og Hamas brøt ut, men mengden nødhjelp var langt mindre enn hva den var før krigen.

Etter sterkt internasjonalt press har Israel gått med på å slippe inn 200 lastebiler med nødhjelp daglig. Før krigen var antallet 500 per dag.

Israels angrep på Gazastripen er nå inne i sin tredje måned, og de humanitære behovene er enorme. Over 15.000 mennesker er ifølge palestinske helsemyndigheter drept, og 70 prosent av Gazastripens 2,3 millioner innbyggere er ifølge FN drevet på flukt.