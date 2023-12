Avgjørelsen kom bare timer etter at kvinnen, Kate Cox, opplyste til retten at hun hadde forlatt delstaten. Hun ønsket like fullt at saken skulle behandles.

En domstol i Austin ga torsdag i forrige uke Cox et sjeldent unntak fra delstatens strenge abortlov. Et drøyt døgn senere kom kontrabeskjeden om at høyesterett setter kjennelsen på vent etter en begjæring fra regjeringsadvokaten. Mandag kom avgjørelsen fra delstatens høyesterett, og den gikk i kvinnens disfavør. Retten er enig med regjeringsadvokat Ken Paxton i at kvinnen ikke oppfyller rettighetene for et medisinsk unntak.

Den 31-årige kvinnen har gått rettens vei for å avslutte en graviditet hun og legene sier kan koste henne livet eller gjøre at hun ikke kan få barn senere.

Nylig fikk Cox – en tobarnsmor fra Dallas-Fort Worth – vite at fosteret hennes har genfeilen trisomi 18. Det innebærer at det ikke er sikkert at fosteret vil overleve graviditeten. Dersom barnet blir født levende, vil det dø i løpet av få dager, ifølge søksmålet.

Tross dette sa legene hennes at den strenge abortloven i Texas betyr at de ikke kunne gjøre noe, og at hun måtte vente på at fosteret skulle dø, sto det i sakspapirene.