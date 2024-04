Det er foreløpig uklart hvordan ulykken har skjedd, men han skal ha falt rundt 50 meter i nærheten en bar, skriver Østerrikes offentlige allmennkringkaster, ORF.

Mannen skal ha vært på en bar med kollegaer tirsdag ettermiddag før han ble funnet død på skiområdet St. Anton i Østerrike onsdag.

Politiet i Tirol mener at 25-åringen trolig skal ha klatret over en vegg og falt ned et steinete terreng. Han ble funnet død rundt klokka 13.20 onsdag ettermiddag, skriver politiet i Tirol i en pressemelding.

Det var Dagbladet som omtalte saken først i Norge. Utestedet han var på før han døde, bekrefter overfor avisen at de samarbeider med politiet.

De pårørende er varslet, skriver VG.