Så snart ambulansene har krysset grensen til Egypt, skal de møtes av representanter fra hjelpearbeidernes hjemland og deretter sendes hjem, melder nyhetsbyrået AFP, hvis journalist på stedet har sett ambulansenes ankomst.

Hjelpearbeiderne jobbet for den USA-baserte organisasjonen World Central Kitchen (WCK) og ble drept i et israelsk angrep mandag. De var fra Polen, Storbritannia, USA, Canada og Australia. I tillegg ble deres palestinske sjåfør drept.

Organisasjonen var i gang med å frakte ut 100 tonn nødhjelp til sultrammede palestinere da angrepet mot Deir al-Balah rammet dem.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu har sagt at det var et utilsiktet angrep som drepte hjelpearbeiderne, og at hendelsen skal undersøkes grundig.

Men anonyme militærkilder sier til avisen Haaretz sier at hjelpearbeiderne ble drept fordi det israelske militærets bakkestyrker «gjør som de vil».

Angrepet ble iverksatt på grunn av mistanke om at en terrorist reiste med kolonnen til WCK, men denne personen forlot ikke lageret med kjøretøyene, skriver Haaretz videre.

– Det er frustrerende. Vi prøver vårt beste for å angripe terrorister nøyaktig, og bruker hver minste etterretningsinformasjon, og til slutt bestemmer de i felt seg for å sette i gang angrep uten forberedelse, i tilfeller som har ingenting å gjøre med å beskytte styrkene våre, sier en av Haaretz' kilder.