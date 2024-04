Det skjer et par timer etter at en israelsk drone ble skutt ned over Libanon. Hizbollah-militsen i Libanon har tatt på seg ansvaret for nedskytningen.

Ifølge kildene har Israel angrepet en treningsleir som tilhører til Hizbollah i landsbyen Janta, nær grensa til Syria. Også byen Safri, som ligger nær Baalbek, skal ha vært mål for angrepene.

Hizbollah og Israel har beskutt hverandre på tvers av Libanons sørgrense siden 8. oktober i fjor, dagen etter Hamas-angrepet mot Israel.