Den finske presidenten Alexander Stubb var onsdag i Ukrainas hovedstad Kyiv for å undertegne avtalen.

– Vi gir ikke denne militære støtten bare for at Ukraina skal kunne forsvare seg, men for at Ukraina skal kunne vinne krigen, sa Stubb på en pressekonferanse sammen med president Volodymyr Zelenskyj.

Den militære bistanden omfatter luftforsvar og artilleriammunisjon. Sikkerhetsavtalen dreier seg om langsiktig militær, politisk, økonomisk og humanitær støtte.

Ukraina har i løpet av de siste månedene undertegnet tilsvarende sikkerhetsavtaler også med flere andre europeiske land. I Norge opplyste regjeringen i begynnelsen av mars at de var i innspurten av forhandlinger med Ukraina om en slik avtale.