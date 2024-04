Det var fredag kveld at det oppsto brister i en demning ved byen Orsk i regionen Orenburg sør for Uralfjellene, like ved grensen til Kasakhstan.

Store mengder vann fosset ut, og lokale myndigheter begynte umiddelbart med å evakuere folk fra området. Søndag meldes det at mer enn 4500 er evakuert og at rundt 6500 boliger er oversvømt.

– Situasjonen i Orsk er kritisk, sa Russlands nødsituasjonsminister Aleksandr Kurenkov da han besøkte byen.

Ikke meldt om omkomne

Bilder viser at byen med over 240.000 innbyggere nesten er fullstendig oversvømmet, og i gatene kan man så vidt skimte takene til et titalls biler.

Russiske myndigheter har innført unntakstilstand i hele Orenburg, der Ural-elven som går gjennom Orsk, har gått over sine bredder etter flere dager med kraftig regn.

Nå truer vannmengdene også regionshovedstaden Orenburg, som ligger drøye 27 mil lenger vest og som har 560.000 innbyggere. 403 husstander der er til nå rammet, ifølge myndighetene.

Det er så langt ikke meldt om omkomne, verken i Orsk eller i Orenburg.

– Farlige nivåer de neste tre dagene

Det er ventet mer regn i dagene fremover, og Russlands meteorologiske instituttet Rosgidromet sier vannstanden i Ural-elven i byen Orenburg vil nå «farlige nivåer i løpet av de neste tre dagene».

Situasjonen er ventet å roe seg om drøye to uker.

Kreml advarer samtidig om at det kan oppstå «uvanlige naturfenomen» og ber folk forberede seg på flere flommer. Også i Sibir-regionene Kurgan og Tjumen lenger øst er det beordret forberedelser til eventuelle flommer.

Vannmassene har i tillegg rammet Kasakhstan i sør, og president Kassym-Jomart Tokajev sier at flommen er en av de verste naturkatastrofene i landet på 80 år.