Oppfordringen fra USA kommer etter at ytre høyre-politiker og sikkerhetsminister Itamar Ben-Gvir i forrige uke sa at palestinere bosatt på Vestbredden ikke burde få lov til å komme til Jerusalem for å be under høytiden.

– Når det gjelder al-Aqsa, vil vi fortsette å be Israel legge til rette for adgang til Tempelhøyden for fredelige trosutøvere i tråd med tidligere praksis, sier talsperson Matthew Miller i det amerikanske utenriksdepartementet. Området er også kjent som Haram al-Sharif.

– Det er å gjøre det rette. Det handler ikke bare om å gi folk den religionsfriheten de fortjener og har rett til, men det er også en sak som er viktig for Israels sikkerhet. Det er ikke i Israels sikkerhetsinteresse å øke spenningen på Vestbredden eller ellers i regionen, sier Miller.

Israel vurderer hvordan de skal håndtere troende som vil be i Jerusalem under den islamske fastemåneden som i år starter 10. eller 11. mars, drøyt fem måneder etter Hamas-angrepet mot Israel som utløste krigen på Gazastripen. Hamas har bedt om folk å reise til al-Aqsa-moskeen for starten av fasten.