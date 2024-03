- Jeg håper det. Vi jobber fortsatt veldig hardt med det, men er ikke der ennå, sier Biden om utsiktene for å bli enige om en våpenhvile i krigen mellom Israel og Hamas før den muslimske fastemåneden begynner.

I år begynner ramadan 10. eller 1. mars, avhengig av månekalenderen.

Den amerikanske presidenten sier også at han stoler på at Israel vil granske hva som skjedde da minst 112 mennesker ble drept og 760 såret mens de første å skaffe mat i Gaza by torsdag.

Israelske kilder har bekreftet at soldater skjøt mot folkemengden. Hæren erkjenner å ha skutt, men sa også at «titalls» palestinere ble trampet eller klemt i hjel i kaoset som oppsto da nødhjelpen ankom og at noen ble påkjørt da lastebilene forsøkte å komme seg unna.