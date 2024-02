Syrian Observatory for Human Rights sier at to baser tilhørende Hizbollah og iranske militser i Sayyidah Zaynab og Basatin, sør for Damaskus, ble truffet. Angrepet er det 17. mot Syria siden krigen i Gaza startet i oktober.

Vitner sier det ble hørt fire høye eksplosjoner i området, og at ambulanser med ulende sirener raskt var på vei. Ifølge SOHR er det skadde eller døde, men de oppgir ikke noe antall.

Israel har tidligere angrepet mål for å ramme iranske styrker, blant annet for å hindre Iran og deres allierte i å utvide sine operasjonsområder i landet.