Orban, som har sittet ved makten i Ungarn siden 2010, har møtt kritikk for å slå hardt ned på immigrasjon, LHBT+-rettigheter og pressefrihet. Samtidig har han opprettholdt det tetteste forholdet til Russland av alle EU-landene.

I USA har Trumps allierte omfavnet Orbans tilnærming. Fredag fikk han også skryt av den tidligere presidenten selv.

– Han er en ukontroversiell fyr fordi han sier: «Det er slik det skal det være», og så er det ikke mer med det. Han er sjefen, sa Trump om sin gjest i den luksuriøse boligen Mar-a-Lago i Palm Beach i Florida.

Orban har selv publisert en video på sin Instagram-konto der han får en omvisning av området, og blant annet overrekker Melania Trump en gigantisk blomsterbukett.

I en uttalelse sier Trumps team at de to mennene diskuterte «et bredt spekter av spørsmål som berører Ungarn og USA, inkludert viktigheten av sterke og sikre grenser for å beskytte hver nasjons suverenitet».

Orban har gjentatte ganger sagt at han håper Trump vinner valget i høst.

Under et valgmøte i Pennsylvania gikk president Joe Biden hardt ut mot møtet.

– Vet dere hvem han møter i dag? Ungarns Orban, som har sagt rett ut at han ikke synes demokratiet fungerer, og at han ønsker diktatur, sa Biden, og la til:

– Jeg ser for meg en fremtid der vi forsvarer demokratiet, ikke svekker det.