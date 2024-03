Den lovgivende forsamlingen i byen skal debattere forslaget fredag formiddag, ifølge en uttalelse fra regjeringen.

Lovforslaget vil utvide regjeringens mulighet til å slå ned på dem som utfordrer dens styre – og omfatter opprør, ytre innblanding og beskyttelse av statshemmeligheter.

I forslaget heter det også at politiet skal kunne få holde folk i varetekt i opptil 14 dager uten siktelse, mot 48 timer i dag.

Loven ventes å bli vedtatt raskt, muligens i løpet av et par uker. Kritikere har advart om at lovgivningen vil gjøre Hongkong enda mer lik den i Fastlands-Kina. Myndighetene viser imidlertid til de omfattende demonstrasjonene i 2019 som argument for at slikt er nødvendig – og at loven kun vil ramme en «ekstremt liten minoritet» av illojale innbyggere.