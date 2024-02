Med på møtet er også Qatars statsminister Mohammed bin Abdelrahman al-Thani, som fungerer som mellommann i forhandlingene med Hamas.

Et amerikansk forslag til våpenhvile og utveksling av gisler og fanger har ligget på bordet siden forrige måned. Tirsdag skal CIA-sjef Bill Burns gjøre et nytt forsøk på å få Mossad-sjef David Barnea og Hamas med på dette. Egypts etterretningssjef Abbas Kamal er vert for møtet i Kairo.

Hamas deltar ikke direkte i samtalene, men understreker at de støtter forhandlingene.

– Hamas har vist stor fleksibilitet i samtalene for å få en slutt på angrepene og utveksle fanger, men okkupantene haler fortsatt ut tiden og respekterer ikke de forsøkene som blir gjort, sier Hamas-toppen Sami Abu Zuhri.

Hamas har fremmet et eget forslag til våpenhvile som også krever israelsk tilbaketrekning fra Gaza, noe Israel har avvist.

Statsminister Benjamin Netanyahu har på sin side varslet bakkeinvasjon av Rafah-området der over 1 million palestinske krigsflyktninger har søkt tilflukt, noe både USAs president Joe Biden og en rekke andre ledere på det sterkeste advarer mot.

Israel har de siste dagene gjennomført omfattende luftangrep mot Rafah, noe som har kostet hundrevis av liv.

Minst 28.340 palestinere er ifølge palestinske helsemyndigheter drept i israelske angrep på Gazastripen siden oktober, over 12.300 av dem barn og rundt 8400 kvinner.