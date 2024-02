Aya al-Sudani er i dag en sprudlende, liten pike. Aya er arabisk og betyr «et tegn fra Gud».

Men selv om gleden er stor over Aya, ønsker ikke onkelen og tanten hennes å feire dagen med kaker og gaver. Minnene fra dagen er altfor mørke og triste.

Jinderis, der Ayas familie bodde, var en av byene som fikk svært store skader i det massive jordskjelvet som rammet Syria og Tyrkia 6. februar 2023. Begge Ayas foreldre omkom.

Hundrevis av foreldreløse barn

Hun er nå bare en av hundrevis av barn som ble foreldreløse eller skilt fra familiene sine etter katastrofen, der over 59.000 mennesker mistet livet. Disse foreldreløse barna kom på toppen av de mange andre barna som mistet foreldrene sine i den 13 år lange borgerkrigen i Syria.

FNs barnefond, Unicef, forteller at rundt 542 barn ble funnet uten eller atskilt fra foreldrene sine etter jordskjelvet. Lokale myndigheter opplyser at 61 mistet begge foreldrene, men det reelle tallet er trolig høyere.

– Noen av barna ble til slutt gjenforent med foreldrene, andre ble plassert hos mer eller mindre nære slektninger, mens andre igjen har blitt tatt vare på av helt andre, som fosterhjem eller barnehjem, forteller Eva Hinds fra Unicef.

Et år etter katastrofen har disse barna begynt å tilpasse seg sin nye virkelighet. Men for mange av dem var det å miste foreldrene i jordskjelvet bare den siste i en lang rekke tragedier.

– Nesten alle i Syria hadde på dette tidspunktet en eller annen form for personlig tap på grunn av borgerkrigen i landet, forteller Kathryn Achilles, en talsperson for Redd Barna i Syria.

Elleveåring

Yasmine Shahoud var elleve år da jordskjelvet inntraff. Familien hennes hadde fra før blitt fordrevet av krigshandlinger til byen Armanaz nordvest i Syria.

6. februar kollapset huset til familien hennes, og hun ble begravet under ruinene. Hun lå begravd i 20 timer før redningsarbeidere trakk henne ut. Yasmines arm og bein ble knust, og hun måtte gjennom flere operasjoner. De første ukene var det ingen som hadde hjerte til å fortelle den hardt skadde jenta at resten av familien hennes var døde.

Nå bor Yasmine hos sin bestefar, tante og onkel og søskenbarn. Selv om hun fortsatt har store vansker med å gå, har hun klart å vende tilbake til skolen. Hennes håp er å utdanne seg til farmasøyt.

– Den første perioden var veldig, veldig vanskelig, men gudskjelov, jeg blir bedre, forteller den unge jenta.

I byen Harem i Idlib-provinsen bor nå åtte år gamle Hanaa Shreif sammen med sin bestefar og onkels familie. Hanaas foreldre og søster omkom i skjelvet. Selv lå Hanaa fanget under ruinene i 33 timer.

– Hanaa spurte etter familien sin, moren og faren. Vi fortalte forsiktig – og litt etter litt – at de hadde reist til himmelen, forteller onkelen Ali Shreif.

I dag liker Hanaa å leke med sitt lille søskenbarn, født etter jordskjelvet. Mahmoud er oppkalt etter Hanaas far – etter Hanaas ønske.

Funnet på gata

Etter jordskjelvet ble noen barn funnet på gata, på søppelfyllinger, foran moskeer eller ute på åkrene.

– De var blitt forlatt, forteller Alaeddin Janid, grunnlegger av Child Houses, en ikke-statlig organisasjon som driver to krisesentre for foreldreløse eller forlatte barn. Organisasjonen jobber for å gjenforene barna med familiemedlemmer eller plassere dem i fosterhjem.

Senteret deres ble også delvis ødelagt i jordskjelvet – selv om ansatte og barn klarte å komme seg ut i trygghet. De klarte å finne et nytt sted for å kunne ta av seg strømmen av enslige barn. De fikk raskt 100 barn å ta seg av – før skjelvet hadde de 35 barn i sin omsorg.

– Vi har funnet slektningene til rundt 70 prosent av barna, forteller Janid.

Til tross for Ayas forferdelige fødsel, er hun altså en av de heldige. Uten minne om familien hun mistet, er tante og onkel nå hennes foreldre. Deres fire døtre og to sønner er blitt som hennes søsken.