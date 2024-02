Han skriver på X at det også skal anlegges en rute for patruljering langs grensa for å styrke overvåkingen.

– Modi-regjeringen er forpliktet til å bygge ugjennomtrengelige grenser, skriver han på X. Indiske myndigheter har allerede bygget et 10 kilometer langt grensegjerde i Manipur-delstaten, som har fått mye oppmerksomhet på grunn av den pågående etniske konflikten i regionen. Mer enn 180 mennesker er drept.

I januar sa Shah at India planla å bygge grensegjerdet og at en avtale som gir stammesamfunn på begge sider av grensa visumfri innreise til det andre landet, skal revurderes.

Avgjørelsen om å styrke grensesikkerheten kommer mens det er økt ustabilitet i Myanmar, der en militærjunta kuppet makten i 2021.