Internt fordrevne palestinere som har søkt tilflukt ved sykehuset, blir sammen med PRCS-team beordret til å forlate bygningen, opplyste organisasjonen på X/Twitter tirsdag.

– PRCS-teamene og fordrevne personer er i alvorlig fare, skriver organisasjonen, som sier de trues med våpen.

En talsperson for det israelske militæret sier imidlertid til nyhetsbyrået Reuters at israelske soldater ikke er inne i sykehuset og ikke har stormet det.

Også Nasser-sykehuset er hardt rammet av kampene i Khan Younis. Verdens helseorganisasjon advarte tirsdag om at angrepene rundt sykehuset blir stadig verre. Sykehuset huser tusenvis av internt fordrevne palestinere, i tillegg til leger og pasienter.

Tidligere samme dag opplyste Røde Halvmåne at minst én person ble drept og ni såret da israelske stridsvogner åpnet ild i nærheten av Al-Amal-sykehuset og Røde Halvmånes kontorer i Khan Younis.

Sykehuset skal ha vært beleiret i flere dager.

Den israelske hæren anklager Hamas for å operere fra tunneler under Gazas sykehus, og for å bruke bygningene som kommandosentre. Hamas og sykehusansatte avviser anklagene.