Familien opplyser mandag til nyhetsbyrået Reuters at de er «sjokkert og knust» over avgjørelsen fra en domstol i Beijing.

Demokrati-bloggeren Yang er australsk statsborger og arbeidet i New York før han ble pågrepet på flyplassen i Guangzhou i 2019. Han er anklaget for spionasje, men kinesiske myndigheter har ikke opplyst hvilket land det skal være for, og detaljene i saken er ikke kjent.

– Den australske regjeringen er rystet over utfallet, sier landets utenriksminister Penny Wong,

Ifølge henne er dødsstraffen av en type som kan bli gjort om til livstidsfengsel etter to år. Australske myndigheter har innkalt Kinas ambassadør til landet for å protestere mot avgjørelsen.

Den kinesiske rettsavgjørelsen ses på som et tilbakesteg i forholdet mellom Australia og Kina, som har virket til å bli bedre.