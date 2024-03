Sosialistene har inngått en avtale med to katalanske separatistpartier. Loven ble vedtatt med 178 mot 172 stemmer.

Amnestiloven er en forutsetning for fortsatt regjeringsmakt for sosialistpartiet under statsminister Pedro Sánchez' ledelse, men er samtidig det mest kontroversielle og splittende utkastet som parlamentet har fått seg forelagt siden Sanchez kom til makten i 2018.

Vedtaket ble fattet etter uker med opphetet debatt, både om amnestiet og mulighet for retur til Spania for den katalanske eksillederen Carles Puigdemont og om håndteringen av terrorangrepet mot togstasjonen i Madrid i 2004, der 193 mennesker ble drept.

En minnemarkering om 20-årsdagen for denne hendelsen ble holdt tidligere i uken.

Sluttstrek

Loven om straffrihet for separatistene er ment å skulle sette sluttstrek for den politiske krisen som oppsto i 2017, den verste i Spanias nyere historie. Vedtaket betyr samtidig at alle tidligere domfellelser blir nullstilt.

For tre år siden benådet regjeringen ni separatister for deres medvirkning til det som skjedde, men under opptakten til valget i juli i fjor var Sanchez ikke innstilt på å gi et generelt amnesti.

Valgresultatet med en høyst uavklart situasjonen tvang ham til å nærme seg de to katalanske separatistpartiene, det uforsonlige Junts og det mer moderate ERC. Junts' leder Puigdemont har levd i eksil i Belgia siden han rømte for å unngå fengsling.

Vende hjem

Kravet fra Junts er at Puigdemont skal stå øverst på listen over dem som kan returnere til Spania uten å frykte rettsforfølgelse. Uten en tilfredsstillende garanti ville ikke Junts stemme for Sanchez i nasjonalforsamlingen.

For seks uker siden skjedde nettopp det. I en første votering om amnestiloven ble den nedstemt da de sju representanter til Junts stemte imot. Begrunnelsen var nettopp at loven ikke ga den ønskede garanti.

Etter dette har regjeringspartiet omformet lovforslaget slik at det ikke lenger viser til spansk strafferett og dermed unngår å bryte grunnlovens bestemmelser. Nå er europeiske lovverk referansen, og der er definisjonen av terrorisme enn annen enn i det spanske rettsvesenet.

Loven skal nå behandles i senatet, der opposisjonspartiet PP har lovet å trenere behandlingen så lenge som mulig, før loven går tilbake til førstekammeret for endelig vedtak.

Bredt smil

Puigdemont er medlem av EU-parlamentet og uttalte seg onsdag i svært optimistiske ordelag. Han håpet at loven ville bli endelig vedtatt i løpet av mai og at han selv kunne vende tilbake til Spania kort tid etter.

Den spanske høyresiden har bekjempet amnestiloven fra første dag og kaller vedtaket et overgrep. For Partido Popular er loven det endelige beviset for at Sanchez vil gjøre hva som helst for å holde seg ved makten, inkludert å bøye seg for dem som truet den spanske statens enhet i 2017.

– Du har kjøpt sju stemmer med en lov om straffrihet. Det kalles korrupsjon, sa PPs representant Agustin Conde til Sanchez under debatten.