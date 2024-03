Gruppen Golos (stemme) sier at det tre dager lange valget ikke kan kalles lovlig fordi valgkampanjen fant sted i en situasjon der grunnleggende paragrafer i den russiske grunnloven, artikler som sikrer politiske rettigheter og frihet, ikke var gjeldende.

– Aldri har vi sett et presidentvalg som til de grader ikke var i overensstemmelse med de grunnlovsfestede standardene, heter det i en uttalelse fra gruppen.

Valgskred

Den politiske ledelsen i Kreml var mandag svært fornøyd med resultatet, som hevdes å vise at president Vladimir Putin fikk nesten 90 prosent av stemmene, og en valgdeltakelse på 77,4 prosent.

Golos ble dannet i 2000 som en uavhengig valgobservatørgruppe. Den ble stemplet som «utenlandsk agent» av myndighetene i 2013 og fikk forbud mot å stille i valglokalene for å overvåke.

En av lederne i Golos, Grigorij Melkonjants, sitter fengslet og venter på å få sin sak opp for retten. Gruppen sier anklagene er politisk motivert.

Russlands valgkommisjon hevdet mandag at valget ble avholdt under nøye overvåking. Kommisjonen sier at over 300.000 observatører var i sving, personer som var utplukket av kandidater ved valget, partier og sivile organisasjoner. Det var angivelig også flere hundre utenlandske observatører.

Juks og press

Golos hevder at mange kandidater og partier avsto fra å sende observatører, og at det flere steder skjedde at observatører ble trukket ut før valget var ferdig.

Uønskede observatører ble også fjernet fra valglokalene, og noen fikk innkalling til kontorer som registrerer nye tjenestepliktige. Andre ble anholdt og ransaket, sier Golos.

Gruppen sier at eksempler på trakassering er at det var tungt politinærvær flere steder og at lovens utsendte kikket velgerne over skulderen for å forsikre seg om at de valgte «riktig».