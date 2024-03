– Strandeiendommer i Gaza kan være svært verdifulle hvis folk begynner å fokusere på å bygge seg opp et livsopphold, sa Kushner i et intervju som er datert 15. desember og lagt ut på YouTube-kanalen til Middle East Initiative tidligere denne måneden.

Middle East Initiative er et program tilknyttet Harvard-universitetet.

Intervjuet ble først omtalt av den britiske avisen The Guardian tirsdag denne uken.

Tunneler og våpen

– Hvis man tenker på alle pengene som har gått med på å bygge dette tunnelnettverket og på alle våpnene, hvis beløpet i stedet hadde gått til utdanning eller innovasjon, hva ville da ha vært mulig?, spør Kushner seg i intervjuet.

– Situasjonen der er litt uheldig nå, men jeg tror at jeg, fra Israels ståsted, ville ha gjort mitt beste for å flytte befolkningen ut og så rydde opp der. Men jeg tror ikke at Israel har sagt at de ikke ønsker at befolkningen skal flytte tilbake dit etterpå, sier Kushner videre.

Han foreslår at sivile kan flyttes fra Rafah og muligens inn i Egypt, men foreslår også at den israelske Negev-ørkenen kan benyttes som midlertidig bosted mens de israelske styrkene «fullfører jobben» mot Hamas på Gazastripen.

Stille krav til palestinske ledere

Etter at The Guardian trykket saken, la Kushner natt til onsdag norsk tid ut en uttalelse på X-kontoen sin, med videoopptaket av intervjuet i sin helhet, som svar til «de som på uredelig vis brukte utvalgte deler fra uttalelsene mine fra en måned siden på Harvards Kennedy School til å skape sensasjonsoppslag».

– Jeg ga uttrykk for min forferdelse over at det palestinske folket har måttet se sine ledere sløse bort flere tiår med vestlige midler til tunneler og våpen i stedet for å forbedre levekårene, skriver Kushner.

Han legger til at han står fast ved uttalelsene i intervjuet.

– Jeg mener at det palestinske folkets liv bare kan bedres når verdenssamfunnet og innbyggerne der krever ansvarlighet fra lederskapet, skriver han.

Kushner var under Trumps presidenttid med på det diplomatiske arbeidet med å normalisere Israels forhold til flere arabiske land.