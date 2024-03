Mennene ble pågrepet lørdag i landsbyen Khatsun i Brjansk-regionen mot grensa til Ukraina og Belarus. Russiske myndigheter sier alle fire er utlendinger. Ifølge et medlem av nasjonalforsamlingen er iallfall noen av dem fra Tadsjikistan.

Russisk TV har vist et opptak av de fire ved siden av en skadd hvit Renault. En av dem blir spurt hva han gjorde i konserthallen, og han svarer at han fikk en halv million rubler for å skyte folk.

Innslaget viste også flere av de pågrepne med kutt i ansiktet og en mørkhåret mann med blod rennende ned kinnet fra øret.

Tidligere ble en grotesk video lagt ut i sosiale medier, der en mann i uniform tilsynelatende kuttet av deler av øret til den samme mørkhårede mannen. Den skadde mannen ble også slått i ansiktet.

Den tsjetsjenske lederen Ramzan Kadyrov sier at tsjetsjenske soldater hjalp den russiske etterretningstjenesten FSB med å pågripe de mistenkte.