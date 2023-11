- Jeg regner med at alle partene bidrar til å redusere spenningen og at alle avstår fra å eskalere situasjonen, sa Stoltenberg under et besøk i Serbias hovedstad Beograd.

Besøket skjer dagen etter at Nato-sjefen besøkte Kosovo, og det gjenspeiler vestlige bekymringer for stabiliteten i den urolige Balkan-regionen, som opplevde en rekke kriger på 1990-tallet.

Serbia og Kosovo har den siste tiden hatt et stigende konfliktnivå som følge av to voldelige hendelser i mai og september. Nato frykter at Russland prøver å trappe opp spenningene i regionen for å avlede oppmerksomheten fra sin krigføring i Ukraina.